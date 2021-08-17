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Selin vurduğu Bozkurt ilçesinin kaymakamı görevden alındı

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sel tecrübesi olan Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli'ye atandı.
Selin vurduğu Bozkurt ilçesinin kaymakamı görevden alındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.

Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.

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