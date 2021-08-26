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Selin vurduğu Bozkurt'ta çamurdan temizlenen sokaklar yıkanıyor

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çamurdan arındırılan sokaklar, yıkanarak temizleniyor.
Selin vurduğu Bozkurt'ta çamurdan temizlenen sokaklar yıkanıyor

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

Sel felaketinin yaşandığı günden bu yana kamu kurumları ve birçok sivil toplum kuruluşu, ilçeyi eski haline getirmek için canla başla çalışıyor. Çalışmalara, Türkiye'nin pek çok yerinden gelen orman ve itfaiye ekipleri destek veriyor.

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İlçenin tamamen çamurdan arındırılan bazı sokakları, itfaiye ve orman ekipleri tarafından yıkanarak temizleniyor.
Orman Bölge Müdürlüğü personeli Erol Çapraz, AA muhabirine, çalışmalara katılmak üzere Taşköprü ilçesinden geldiğini söyledi.

İlçede balçıktan arındırılan bölgeleri yıkayarak temizlediklerini anlatan Çapraz, bölgede büyük bir sel felaketinin yaşandığını vurguladı.

Üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için geldiklerini dile getiren Çapraz, "Sokaklardaki inşaat kalıntılarını, çamurları temizliyoruz. Bozkurt'un sokaklarını eski haline getireceğiz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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