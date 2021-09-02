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Selin yıktığı sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar kuruldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği selde 56 dükkanın yıkıldığı Ayancık Sanayi Sitesi'nde, 20 günde geçici yeni dükkanlar inşa edilip, teslim edildi.
Selin yıktığı sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar kuruldu

Kentte, 11 Ağustos’ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından, sel ve heyelanlar meydana geldi. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, 10 kişi yaşamını yitirdi.

İlçede hayatın normale döndürülmesi için alt ve üst yapıda çalışmalar sürüyor. Sel afetinde 56 dükkanın yıkıldığı Ayancık Sanayi Sitesi'nde esnaf için 20 günde geçici yeni dükkanlar inşa edildi. Selde iş yeri hasar gören esnaf, alt yapısı tamamlanan, su ve elektriği bağlanan 75 metrekarelik dükkanlara önceki gün yerleşmeye başladı.

‘SANKİ YENİ BİR İŞ YERİ AÇIYOR GİBİYİZ’

Esnaf Cihat Açıkgöz, “Burada yapılan uygulama çok doğru bir adım bence. Mağdur olan arkadaşlarımız için iyi olacak. Geçici bir süreliğine bile olsa yaralara merhem olacak. Biz de sıkıntı yaşadık, o günden beri çalışma fırsatı bulamadık. Sanki yeni bir iş yeri açıyormuş gibiyiz” diye konuştu.

‘TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUM’

Esnaf Hasan Yılmaz da devletin ilk günden itibaren kendilerine destek olduğunu belirterek, “Sanayi çok kötü durumdaydı, sanayinin ayağa kalkması için devletimiz elinden geleni yaptı. Benim de dükkanım yıkıldı. Şimdi toparlanmaya çalıyorum. Yetkililer kira gibi çeşitli yardımlar da yapılacağını söylediler. Devletimize güveniyorum. Dükkanı yıkılan bazı arkadaşlarımız için de dükkanlar inşa ediliyor, inşallah herkes için hayırlı olur” dedi.

‘HİÇBİR MALZEMEMİ KURTARAMADIM’

Dükkanının selde yıkıldığını ve zor günler geçirdiklerini anlatan Hasan Özdemir ise, “Hiçbir malzememi kurtaramadım. Devletimiz burada dükkanları yapıp bize teslim edecek. Bizler de bir an önce dükkanlarımıza kavuşmak için çalışıyoruz. Daha fazla mağdur olmamamız için devletimiz büyük gayretle çalışıyor, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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