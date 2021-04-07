Selma Boran kendi dünyasından seslendi: "Bu tarz yerler tüm ilçelerde olmalı ve çoğaltılmalı"

Ulucanlar Sanat Sokağı’nda ilk açıldığı günden itibaren resim yapan sanatçı Selma Bora, sanat sokaklarının her ilçede olması gerektiğini belirterek, “Burası benim dünyam. Bu tarz yerler her ilçede olmalı” dedi.

“BURASI BENİM DÜNYAM”



Altındağ Ulucanlar Sanat Sokağı’nda noktalama tekniğiyle resim yapan Selma Bora gazetemize konuştu. 30 yıldır resim sanatıyla uğraşan Bora, ilk açıldığı günden itibaren Sanat Sokağı’nda bulunduğunu söyledi. “Burası benim dünyam” diyerek sanat sokaklarının önemine vurgu yapan Bora, ilçelerde bu tarz sanat sokaklarının çoğalması gerektiğini belirtti.

SABRİ AKÇA’DAN DERS ALDI

Bora, noktalama tekniğinin büyük emek gerektirdiğini, bazı resimlerin 6 ayı aşkın bir süre aldığını söyledi. 50’den fazla sergisi olduğunu da sözlerine ekleyen Bora, sanata başlama hikâyesini şöyle anlattı, “Yozgat Akdağmadeni’nde ortaokul ve lise okurken, resim öğretmenim dünyaca ünlü Sabri Akça idi. Ben eğitimimin temeline hocamdan aldım. Alaylıyım. Ankara’ya geldikten sonra da bazı kurslarla kendimi geliştirerek bugünlere geldim” diye konuştu.

TÜM İLÇELERDE SANAT SOKAĞI OLMALI

Ulucanlar Sanat Sokağı’nda ilk açıldığı günden itibaren sanatını icra ettiğini dile getiren Bora, böyle bir fırsatı sunduğu için Altındağ Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Bora, “Burası benim dünyam” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü, “10 yıldır buradayım. Burası benim dünyam. Altındağ Belediyesi’ni takdir etmek gerekiyor. Belediye Başkanı Asım Balcı buraya sık sık gelir, geldiğinde tek tek tüm sanatçıları ziyaret eder. Bu Altındağ Belediyesi’nin sanata verdiği değeri gösteriyor. Bu tarz yerler tüm ilçelerde olmalı ve çoğaltılmalı.”

SANATSIZ BİR TOPLUM DÜŞÜNÜLEMEZ

“Sanat, insanın dışa açılımıdır. Resmi sadece ‘resim’ olarak algılamamak gerekiyor. Resmin alt metninde coğrafya, tarih, edebiyat ve geometri var. Aslında resmin içinde her şey var. O yüzden ortaya çıkardığım bir sanat eserini sadece bir tek ben gördükten sonra o sanatın hiçbir anlamı yok. Sanat toplum için yapılır. Sanat topluma yöneliktir. Sanat bireysel değil, toplumsaldır. Sanatsız bir toplum düşünülemez. Sanat bir toplumun belkemiğidir.”

ÜRETMEKTEN KEYİF ALIYORUM

“Üretmekten büyük keyif alıyorum. Noktalama tekniğin resmin; babasıdır, anasıdır, atasıdır. Resmin ana teması ışık ve gölgedir. Bu da en iyi noktalama tekniğiyle yapılır ve öğrenilir. Resim öğreneceklere tavsiyem karakalem ve noktalama tekniğiyle bu işe başlamalarıdır. Direkt yağlı boya vb. ile başlamaları yanlış olur. Sabri Akça bize lisedeyken bir kâğıda geometrik şekilleri çizdirir, o şekillerin içerisinde çalışmalar yaptırırdı. O zamanlar ne kattığını anlayamıyordunuz ama şu an çok iyi anlayabiliyorsunuz. Katkısı çok büyüktür.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA