  • BIST 1.344
  • Altın 469,316
  • Dolar 7,8195
  • Euro 9,4734
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Semazenlerin tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Konya'da semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy verdi.
Semazenlerin tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Konya'da Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema ayini şerifi icra eden semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Semazenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören öncesi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl ile semazenler, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra yaşam kategorisinde, Şebnem Coşkun'un su altından çektiği "Şahika Ercümen yavru carettalarla" başlıklı fotoğrafa oy verdi. 

Semazenler, sporda Okan Coşkun'un, Kovid-19 salgını nedeniyle maça gidememenin üzüntüsünü yaşayan yaşlı çiftin yer aldığı "Spor özlemi" fotoğrafını seçti.

Semazenlerin haber kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı oldu.  

Özçakıl, fotoğrafların bir yılı çok güzel özetlediğini belirterek, "Hepsi birbirinden değerli fotoğraflar. Bir yılda yaşadığımız ne kadar önemli olay varsa çok iyi fotoğraflanmış. Seçim yapmakta epey zorlandık. Pandemi bu yıl sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gündemindeydi. Bu yüzden ilgili iki fotoğrafa oy verdik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'da menfezde 648 kilo esrar ele geçirildi08 Aralık 2020 Salı 10:41
  • Attan düşerek yaralanan genç: Pişman değilim, yine binerim08 Aralık 2020 Salı 10:40
  • 'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak08 Aralık 2020 Salı 10:38
  • Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı08 Aralık 2020 Salı 10:37
  • Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi daha yakalandı08 Aralık 2020 Salı 10:37
  • Fransa'da Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan Sisi'nin kırmızı halılarda karşılanmasına tepki08 Aralık 2020 Salı 10:29
  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sadece 8 gün yetecek kadar Kovid-19 test materyalimiz var08 Aralık 2020 Salı 10:28
  • Bakan Pekcan: 81 ilimiz potansiyele sahip08 Aralık 2020 Salı 10:20
  • Semazenlerin tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu08 Aralık 2020 Salı 10:03
  • Bakan Elvan'dan çağrı: Yeni bir seferberlik başlattık08 Aralık 2020 Salı 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti