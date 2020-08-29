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Şemdinli'de görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şemdinli'de görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Şemdinli'deki bir üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Çıkın'ın merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evine giderek, anne Safiye ve baba Ahmet Çıkın'a acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. 

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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