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Semercilik mesleğini gençlere tanıtıyor

Semercilik mesleğini 53 yıldır icra eden Ahmet Bak, il il gezerek gençlere mesleği tanıtıyor. Bak, “Mesleğin 4’üncü ve son kuşak temsilcisiyim. Bu yüzden il il gezerek gençlere bu mesleği tanıtıyorum” dedi.
Semercilik mesleğini gençlere tanıtıyor

Manisa Kula’dan Başkent’e gelerek unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden semer imalatını çeşitli etkinliklerde vatandaşlara anlatan Ahmet Bak gazetemize konuştu. Ahmet Bak, mesleğin gelişen teknoloji ile önemini yitirmeye başladığına dikkat çekerek, “Meleğin 4’üncü kuşak ve son temsilcisiyim. Bende bu yüzden 81 ilde çeşitli etkinliklere katılarak gençlere mesleği tanıtıyorum ve semerin nasıl yapıldığını anlatıyorum” dedi.

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GENÇLERE ÖĞRETİYORUZ

Bak mesleğin 4’üncü kuşak temsilcisi olduğunu, kendisinden sonra mesleği temsil edecek kimsenin olmadığını belirterek, “53 yıldır semer yapıyorum. Ankara’ya sık sık gelerek çeşitli etkinliklere katılıyorum. Bu etkinliklerde gençlere semerin nasıl yapıldığını neden yapıldığını göstererek tarif ediyoruz” diye konuştu.

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SEMER YAPIMINDA BİRÇOK MALZEME KULLANILIYOR

Semerin ağaç, metal, saz, deri, dokuma gibi malzemelerden yapıldığına dikkat çeken Bak,  semer yapımını şöyle anlattı, “Semer çuvalın içerisine konulan sazlardan yapılır. Daha sonra içine koyun yününden keçe çekilir ve üzerine keçi derisi çekilerek ağaç parçalarıyla işlemi tamamlanır. Dış kısmı çınar ağacından yapılır. Çınar ağacı yılık olduğu için semer yapımına daha uygundur. Semerin arka işlemeleri ise beyaz keçe ile boyanarak yapılır. Sonrasında ise sarı kırmızı bir şekilde semer boyanır, burada yün boyası kullanılır. Boyanarak işlenen şekiller ise semere ayrı bir hava katar.”

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YORMAZ VE RAHATSIZ ETMEZ

“Semerlerin özelliği eşeğin üzerine 200 kilogram yük attığında eşeğin o yükü 50 kilogram gibi hissetmesidir. Semerin yapılış biçiminden kaynaklanır. İyi yapılan bir semer eşeği yormaz ve rahatsız etmez” diye konuştu.

3 GÜN SÜRÜYOR

Bir semerin imal aşamasının 3 gün sürdüğünü belirten Bak, satışların eskisi gibi çok olmadığına da dikkat çekti.  Bak, “Buralarda daha az ama Manisa’da kırsal bölgelerde satışlarımız daha çok oluyor. Genel olarak da dekoratif eşya olarak satın alınıyor. Hediyelik eşya olarak büyük talep görüyor. Son zamanlarda ise vatandaşlar evlerinde tabure niyetine kullanmak için alıyor. Böylece hem dekor hem ihtiyaç amaçlı kullanılmış oluyor” ifadelerini kullandı.

150 İLA 300 LİRA ARASINDA

3 günde yapımını tamamladığı normal boyuttaki bir semeri 300 liraya sattığını söyleyen Bak, “Minyatür diye tabir ettiğimiz evlerde dekor amaçlı kullanılan küçük semerler ise 150 lira. Küçükleri de 1,5 günde yapıyorum. Küçükleri yapması daha zor ve daha çok uğraştırıyor. Bu mesleği herkes yapamaz. Ustalık gerektiren bir meslektir” diye konuştu.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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