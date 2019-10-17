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Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın toprağa verildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın Ankara Kalesi’nin Türk Bayraklı surlarından düşerek hayatını kaybetti. Yalçın’ın cenazesi dün ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın toprağa verildi

Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının bulunduğu surlardan iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye de sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler surların yaklaşık 70 metre aşağısındaki kayalıklar üzerinde iki gencin hareketsiz halde bulunduğunu gördü. Kaleden güçlükle aşağı inen ilk yardım ekipleri gençlerden birinin ağır yaralı olduğunu, diğerinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı genç bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğu ortaya çıktı.

ACI HABERİ ALAN SEMİH YALÇIN OLAY YERİNE GELDİ

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, beraberindeki polis müdürleriyle olay yerinde incelemelerde bulundu. Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemesinin ardından Turan İlteber Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARŞIYAKA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yalçın’ın cenazesi dün ikindi namazının ardından Karşıyaka’da toprağa verildi. Cenazeye siyasetin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 

DİĞER SURLARDAKİ TEHLİKEYİ GÜNDEME GETİRMİŞTİK, BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

Gazetemizin daha önce getirdiği ‘Kale’de Düşme Tehlikesi’ başlıklı haberinin ardından büyükşehir belediyesi ekipleri korkuluk çalışması başlatmıştı. Haberimizde kalenin surlarına çıkan ziyaretçilerin düşme tehlikesiyle burun buruna geldiğini belirtmiştik.

HABER MERKEZİ/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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