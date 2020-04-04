Semt pazarı tıklım tıklım doldu

Koronavirüs vakalarının yüzde 60'ının bulunduğu İstanbul'da evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, İstanbul Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında en son, marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığı açıkladı. Ancak yasağın ilk gününde Avcılar'da kurallara uyulmadı.

Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekti. Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

SEBZE VE MEYVELERİ ELLEYEREK SEÇTİLER

Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 425 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.