Semt pazarlarına kısıtlama düzenlemesi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu yeniden uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarı günlerinde düzenlemeye gidildi. Cumartesi ve pazar günü kurulan semt pazarları hafta içine alındı.

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yeniden uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarı günlerinde düzenlemeye gidildi. Kent genelinde cumartesi ve pazar günü kurulan semt pazarları hafta içine alındı. Hafta sonu kurulan semt pazarlarının yeni günleri ilçe belediyeler tarafından açıklanmaya başlandı.

DUYURULAR YAPILARAK VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Yüksek riskli grup olarak belirlenen Ankara'da hafta sonu yasaklarının yeniden gelmesi ile birlikte, ilçe belediyeler hızla harekete geçti. Başkent'teki ilçe belediler, hafta sonu yasaklarının gelmesi ile birlikte semt pazarlarının günlerini yeniden belirledi. Güncelleme yapılan semt pazarlarının yeni günleri duyurulmaya başlandı. Güncellenen semt pazarlarının yeni günlerine ilçe belediyelerin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN UYARISI

Artan vakaların ardından kısıtlamaların yeniden gelmesi ile semt pazarlarının günlerinde değişime giden belediyeler, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda da bulunuyor.

Maske, mesafe ve hijyen konularında daha duyarlı olmaları konusunda vatandaşlara ve esnaflara çağrılar da yapılıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA