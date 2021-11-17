Vefa nerede?

Arayan arayana,

Sanal dünyada

Çocuğunu arayanlar

Kaybedenler, direnenler

Yeni dünyaya

Eskiyenler, uyamayanlar

Kul olmana mani ne?

İnancın amelsiz

Varlığın;

Ha var ha yok

Kapılmışsın sele

Yol mezara,

Hesap mahşerde.

Karanlıkları aydınlatan,

Arındıran.

Kul olmanın reçetesi,

Allah’ın kitabı,

Kurtaran Kur’an.

Yeni sayfada

Bal da zehir de senden

Oyalanma, tasalanma

Kurtulurken kurtaran

Sensin,

İnsan ol,

Kul ol,

Çare ol.

Yok olma, yolcu ol.