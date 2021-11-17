Vefa nerede?
Arayan arayana,
Sanal dünyada
Çocuğunu arayanlar
Kaybedenler, direnenler
Yeni dünyaya
Eskiyenler, uyamayanlar
Kul olmana mani ne?
İnancın amelsiz
Varlığın;
Ha var ha yok
Kapılmışsın sele
Yol mezara,
Hesap mahşerde.
Karanlıkları aydınlatan,
Arındıran.
Kul olmanın reçetesi,
Allah’ın kitabı,
Kurtaran Kur’an.
Yeni sayfada
Bal da zehir de senden
Oyalanma, tasalanma
Kurtulurken kurtaran
Sensin,
İnsan ol,
Kul ol,
Çare ol.
Yok olma, yolcu ol.
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