Senaryo yarışması başladı

ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) bu yıl 10.’sunu düzenleyeceği kısa film senaryo yarışmasının ana konusunu ‘Eğitim’ olarak belirledi. Dereceye girenlere para ödülü ile ödüllendirilecek

ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) “Eğitim” konulu kısa film senaryo yarışması düzenliyor. Her sene farklı konularda kısa film senaryosu yarışması düzenleyen ÖĞ-DER bu yıl 10.’sunu düzenleyeceği kısa film senaryo yarışmasının ana konusunu ‘Eğitim’ olarak belirledi. Herkesin katılabileceği yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirileceği açıklandı.

EĞİTİMİN ÖNEMİNİ VURGULAYACAK SENARYOLAR BEKLENİYOR

ÖĞ-DER Başkanı Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü, eğitimde yaşanan sıkıntılara son yıllarda pandemi sürecinin de eklenmesiyle çıkış yolu aranan bir alan olduğunu ve bu alanda insanımıza ilham verecek, yaşadığımız sorunlara rağmen eğitimin önemini vurgulayacak senaryolar beklediklerini belirtti. Sürücü, “Eğitimde çözüm kadar sorunları da doğru tespit eden, insanımıza iyiyi, güzeli hatırlatacak kısa film senaryolarını ödüllendireceğiz” dedi.

SON KATILIM TARİHİ KASIM AYI

Yarışmaya son katılım tarihi 12 Kasım 2021 günü olarak açıklanırken yarışma değerlendirme jürisi şöyle: Cafer Özgül (Senarist-Yönetmen), Gülçin İçöz (Senarist), Gürsel Ateş ( Yönetmen), İbrahim Demirkan (Öğretmen-Senarist), Ümit Altun ( Radyo TV öğretmeni), İdris Şahin (Yapımcı Yönetmen)

DERECEYE GİRENE PARA ÖDÜLÜ

Yarışmada 1’inci 6 bin TL, 2’inci 4 bin TL, 3’üncü 4 bin TL kazanacak. Mansiyon ödülü alana hak kazanan 2 kişi bin 500’şer TL ve ödül alan herkese 1 yıllık Milli Şuur Dergisi aboneliği verilecek. Yarışmada dereceye giren senaryoların kitaplaştırıldıktan sonra dernek tarafından filme çektirileceği belirtildi. Yarışmayla ilgili geniş bilgi http://www.ogder.org/kisafilm.aspx adreslerinden alınabilir.

MERT YILMAZ/İLKSAYFA-