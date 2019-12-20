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Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret 2020 zammına ilişkin son dakika açıklama yapıldı. 3 sendika 2020 yılı için asgari ücret talebini 2 bin 578 lira olduğunu duyurdular.
Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı.

Yetkili sendika Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2020 için asgari ücret taleplerini ortak basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre sendikalar asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep ediyor. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.

TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaşmıştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplanmıştı.

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