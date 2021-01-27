  • BIST 1.536
  • Altın 437,358
  • Dolar 7,3501
  • Euro 8,9393
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Ocak'ta yürürlüğe giren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresinin dolmasının ardından sağlık alanında acil durum ilan edildi.
Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in sağlık alanında acil durum ilan ettiği ve Dakar ile Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 20 Şubat'a kadar devam edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Sall, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 Ocak'ta OHAL ilan ederek, başkentin de içinde bulunduğu Dakar ve Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti.

OHAL ilan edilmeden sokağa çıkma yasağının yürürlüğe giremediği Senegal'de söz konusu yasada 12 Ocak'ta değişiklik yapılmıştı.

Mecliste, düzenlenen oturumda, Cumhurbaşkanına meclis oylamasına gerek duymadan sokağa çıkma, sağlık alanında acil durum ve toplanma yasağı ilan etme yetkisi veren değişiklik, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Daha önce, toplanma, sağlık alanında acil durum ve sokağa çıkma yasağı için Mecliste sağlanacak çoğunluğun oyuyla OHAL ilan edilmesi gerekiyordu.

Senegal'de son 24 saatte 133 kişide virüse rastlandı, 10 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 15 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 25 bin 127 kişi virüse yakalandı, bunlardan 20 bin 870'i sağlığına kavuştu. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 592'ye çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor27 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
  • Japonya'da kampanyalar turizm bağlantılı Kovid-19 vakalarını 6,8 kat artırdı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
  • Endonezya’da Kovid-19 aşısı Sinovac'ın ikinci dozu uygulanmaya başlandı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:20
  • ABD'de Kovid-19 aşısı yapılan beyazların oranı, siyahi ve Latinlerin iki katı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:20
  • Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:19
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar27 Ocak 2021 Çarşamba 09:03
  • Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti26 Ocak 2021 Salı 13:15
  • Çağla Şıkel koronavirüs testi yaptırdı 26 Ocak 2021 Salı 12:59
  • Brezilya'da tespit edilen hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü26 Ocak 2021 Salı 09:19
  • Meksika Rusya'dan 24 milyon doz Sputnik V aşısı alacak26 Ocak 2021 Salı 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti