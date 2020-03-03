Şenel İlhan kimdir? Feyz Dergisi kimin? Hankanko nedir, kurucusu kim?

Adanış Kutsal Kavga adlı sinema filmiyle gündeme gelen Şenel İlhan kimdir, aslen nerelidir? Feyz dergisi kimin, Şenel İlhan’ın Feyz Dergisi ile ilgisi nedir? Hankando nedir, kurucusu kimdir, Şenel İlhan'la ilgisi nedir?

Adanış Kutsal Kavga adlı sinema filmiyle gündeme gelen Şenel İlhan kimdir , aslen nereli dir? Feyz dergisi kimin , Şenel İlhan’ın Feyz Dergisi ile ilgisi nedir? Hankando nedir , kurucusu kimdir, Şenel İlhan'la ilgisi nedir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Şenel İlhan, 1958 Tokat Reşadiye’ye bağlı Taşlıca doğumludur.

Feyz Dergisi’nin sahibi ve başyazarıdır.

FEYZ Dergisi, 1991 yılında Tokat’ta yayın hayatına başlamıştır. Şenel İlhan’ın sahibi olduğu derginin resmi internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Daha sonra Türkiye ve yurtdışında açtığı büro ve temsilcilikleri aracılığı ile yayın ağını genişletmiştir.

Dergimiz geniş bir kesime hitap ederek yurtiçi ve yurtdışı abonelikleriyle tüm dünyaya açılan bir pençere, ehli sünnet itikadının yılmaz temsilcisi ve gür sesi olarak dergicilik alanında önemli bir isim olmayı başarmıştır..”

“SEYYİD SÜLALESİ”

Şenel İlhan, ailesinin, doğum yeri olan Tokat Reşadiye’ye Suriye’den geldiğini ve "İmamlar ve Hatipoğulları" lakabıyla meşhur seyyid sülalesi olduğunu söylüyor.

SİNEMA

Şenel İlhan son dönemde bir sinema filmiyle adından söz ettiriyor.

“Adanış: Kutsal Kavga” adlı aksiyon filminin yapımcılığını Şenel İlhan üstlenmiş durumda. Filmin yönetmeni ise Emir Khalilzadeh. Baş rolünde İsmail Filiz, Esra Bilgiç , Baki İlhan gibi isimlerin oynadığı film, " Adanmışlar " adlı grubun mücadelesini anlatıyor.

İstanbul’un fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir grup olan adanmışlar, sırrı korumak için her şeyi göze alıyor, sırrı ele geçirmek için çabalayan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadele veriyor.

Film 20 Mart 2020'de vizyona girdi.

SPOR

Hankando’nun kurucusu

Şenel İlhan ayrıca, spora olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

Savunma ve mücadele sanatına ilgili olan Şenel İlhan, Hankando’nun mucididir.

İlhan’ın bu isimli spor merkezleri vardır.

Hankando’nun anlamı ise şöyle açıklanıyor:

“Han: Hakan, baş; Kan: Soy, Soylu; Do: Yol, felsefe. Han Kan Do: “Soylu Hakanların Yolu” anlamına gelmektedir. 40 yıllık bilgi ve tecrübe birikimi ile meydana gelen mükemmel bir sistem olan Hankando stilinin kurucusu Grandmaster Şenel İlhan Hocamızdır.”

Hankando’nun vizyonu da “Sosyal aktiviteler ile gençleri hayata güvenle bakmalarını sağlayarak dünyada örnek alınacak Türkiye’nin sayılı Spor Merkezlerinden olmak” şeklinde ifade ediliyor.

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