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Şenes Erzik: Ligler Haziran'da başlamaz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili konuştu.
Şenes Erzik: Ligler Haziran'da başlamaz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, futbol takımlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde birçok vakaya rastlanmasının göz ardı edilemeyeceğini ve liglerin haziran ayında başlamasının çok zor olduğunu söyledi.

Şenes Erzik, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler için başlatılma kararı alınmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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- "Haziran'da başlamaz! Ağustos..."

Salgın sürecinde insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkati çeken Erzik, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih biraz daha kaydırılacak gibi gözüküyor. Liglerin haziran ayında başlamayacağı belli. UEFA, liglerin ağustosun başına kadar bitirilmesini istedi ancak herkes koronavirüs sürecinin bu kadar hızlı gelişeceğini bilmiyordu. Tablo biraz değişik. Şu anda gidişat iyi değil. Birçok takımda pozitif vakalar çıktı. Patlama oldu. Bu göz ardı edilemez. Ligler, haziran ayında başlamayacak gibi görünüyor. Süreci iyi takip etmek gerek. Liglere başlama tarihinin ağustosun sonuna doğru olacağını düşünüyorum."

Deneyimli futbol adamı, liglerin başlama tarihi ile ilgili erteleme yapılması durumunda UEFA'nın göstereceği tavırla ilgili, "UEFA, 27 Mayıs'ta bir toplantı yapacak. UEFA, liglere başlama tarihleri kendi turnuvalarının takvimiyle çakışmıyorsa bu konuda sonuna kadar yardımcı olur. Bu işi başından beri bir takvim olayı olarak ele almak lazım. FIFA ve UEFA'da, dünya kupaları ile Avrupa şampiyonalarında hep ilk yapmaya çalıştığımız şey uluslararası takvimdi. Onlarla oynamak mümkün ama ne derece olur şu an gerçekten bir şey söyleyemiyorum." diye görüş belirtti. 

- "Para hesabı yapmak çok yanlış" 

Şenes Erzik, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin tamamlanamaması halinde Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve katılım paylarının bölüşülmesi ile ilgili yaşanan tartışmalar hakkında şunları kaydetti:

"Para hesabı yapmak çok yanlış. Şu anda para hesabına girmek en son yapılacak şey. Hevesle virüsün yayılma hızında değişiklik olmasını beklemeliyiz. Artık son noktaya gelindi. Önceliğimiz sağlık. Gerisi bir şekilde yola koyulur. Mühim olan, virüsün etkisinin en çabuk zamanda ortadan kaldırılmasını beklemek. Bu hesapları hiç yapmadım. Yapmamakta da kararlıyım." 

- "En büyük problem takvim" 

Futbol dünyasında son yıllarda turnuva ve bu organizasyonlara katılan takımların sayısının arttığını belirten Erzik, bu durumun salgın sürecinde takvimde yaşanan sıkıntıya yol açtığını aktardı.

Şenes Erzik, şöyle konuştu:

"Şampiyonaların formatlarını yapan benim. 1990'dan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda bütün komitenin başkanlığını yaptım. En büyük problem takvimde yer bulup yerleştirmek. Turnuvaların azalması gerekirken giderek arttı. Takımların sayısı da fazlalaştı. Böyle bir afetin başımıza gelmesi bizim yaptığımız formatlarla taban tabana zıt. Takvimi zorluyor. Ekonomik tarafını ise kısa vadede düşünmemek lazım. Ligler tamamlanamazsa ekonomi o zaman düşünülecek. Kulüplerin mali durumu çok kötü. Yalnız Türkiye'de değil her ülkede. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı çeken önce futbolcular sonra da kulüpler. İnşallah virüs bir an önce biter. Sonra ekonomik tarafı konuşulur."

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