Deste deste, yumak yumak,
Çözülmüyor.
Yüreklerin atışı dışa vuranda,
Heyecan geleceğe umutlu.
Bazen de ruhsuz hedefsiz
İnsan derken sorular arka arkaya
Ne oluyor, nereye yolcu.
Sanalda, basında ortalıkta
Fıtrata uymayan sapmalar.
Ehliyet ehil insanda,
Ehil olmayanla cahil aynı safta
Yok etmeye karar verenlere,
Malzeme olmak moda
İnkar fırtınasına kapılanlar.
Savrulmuşsun
Küfürde en önde
Bu yarış değil
Yok olsun bataklıkları
Cinsler aynı
Beyinler kirada,
Sanal dünyanın gönüllüleri
Bu nasıl savrulma
Alim ile cahili
Fark etmeyen
Uçurumun başında.
Işığa sırtını dönmüş,
Karanlıkta yol arıyorsun.
Engeller üzerine engel
Şeytanın gönüllüleri
İrade rafta
Ha varsın ha yoksun.
Savruldukça, savruluyorsun.
Maddenin peşinde esir
Bugün varsın yarın yoksun.
Yarın hesapta
İşe yaramaz pişmanlığın
Tarih yanlıştan doğruya,
Yeniden yazılırken
Nedir bu halin.
Beyazı, siyahı renk renk
Çaresiz mazlumlar.
Osmanlının torunlarını arar.
Sen kendini kaybetmişsin
Ne arar ne beklersiniz.
Bayrak ummadığın yerde,
Dalgalanmak ister.
Kendine gel
İnsanlık bitirilirken
Mazlumlar yol bekliyor.
Seni bekliyor
Yürü, durma
Arkandan insanlık geliyor.
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SPOR
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