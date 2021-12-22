Deste deste, yumak yumak,

Çözülmüyor.

Yüreklerin atışı dışa vuranda,

Heyecan geleceğe umutlu.

Bazen de ruhsuz hedefsiz

İnsan derken sorular arka arkaya

Ne oluyor, nereye yolcu.

Sanalda, basında ortalıkta

Fıtrata uymayan sapmalar.

Ehliyet ehil insanda,

Ehil olmayanla cahil aynı safta

Yok etmeye karar verenlere,

Malzeme olmak moda

İnkar fırtınasına kapılanlar.

Savrulmuşsun

Küfürde en önde

Bu yarış değil

Yok olsun bataklıkları

Cinsler aynı

Beyinler kirada,

Sanal dünyanın gönüllüleri

Bu nasıl savrulma

Alim ile cahili

Fark etmeyen

Uçurumun başında.

Işığa sırtını dönmüş,

Karanlıkta yol arıyorsun.

Engeller üzerine engel

Şeytanın gönüllüleri

İrade rafta

Ha varsın ha yoksun.

Savruldukça, savruluyorsun.

Maddenin peşinde esir

Bugün varsın yarın yoksun.

Yarın hesapta

İşe yaramaz pişmanlığın

Tarih yanlıştan doğruya,

Yeniden yazılırken

Nedir bu halin.

Beyazı, siyahı renk renk

Çaresiz mazlumlar.

Osmanlının torunlarını arar.

Sen kendini kaybetmişsin

Ne arar ne beklersiniz.

Bayrak ummadığın yerde,

Dalgalanmak ister.

Kendine gel

İnsanlık bitirilirken

Mazlumlar yol bekliyor.

Seni bekliyor

Yürü, durma

Arkandan insanlık geliyor.