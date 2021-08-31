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Şenol Güneş, 80. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 80. karşılaşmasına çıkacak.
Şenol Güneş, 80. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 80. karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 56'sı resmi, 23'ü özel, toplam 79 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 121 gol attı, kalesinde 82 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 57. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 56 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 56 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 13'ünde de eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 97 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 56 gol gördü.

Şenol Güneş ile 23 özel maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Şenol Güneş dönemi milli maçlar
A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih    Yer    Organizasyon    Rakip    Sonuç
20.06.2021    Bakü    EURO 2020    İsviçre    1-3
16.06.2021    Bakü    EURO 2020    Galler    0-2
11.06.2021    Roma    EURO 2020    İtalya    0-3
03.06.2021    Paderborn    Özel    Moldova    2-0
31.05.2021    Antalya    Özel    Gine    0-0
27.05.2021    Antalya    Özel    Azerbaycan    2-1
30.03.2021    İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri    Letonya    3-3
27.03.2021    Malaga    Dünya Kupası Elemeleri    Norveç    3-0
24.03.2021    İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri    Hollanda    4-2
18.11.2020    Budapeşte    UEFA Uluslar Ligi    Macaristan    0-2
15.11.2020    İstanbul    UEFA Uluslar Ligi    Rusya    3-2
11.11.2020    İstanbul    Özel    Hırvatistan    3-3
14.10.2020    İstanbul    UEFA Uluslar Ligi    Sırbistan    2-2
11.10.2020    Moskova    UEFA Uluslar Ligi    Rusya    1-1
07.10.2020    Köln    Özel    Almanya    3-3
06.09.2020    Belgrad    UEFA Uluslar Ligi    Sırbistan    0-0
03.09.2020    Sivas    UEFA Uluslar Ligi    Macaristan    0-1
17.11.2019    Andorra    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Andorra    2-0
14.11.2019    İstanbul    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    İzlanda    0-0
14.10.2019    Paris    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Fransa    1-1
11.10.2019    İstanbul    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Arnavutluk    1-0
10.19.2019    Kişinev    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Moldova    4-0
07.09.2019    İstanbul    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Andorra    1-0
11.06.2019    Reykjavik    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    İzlanda    1-2
08.06.2019    Konya    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Fransa    2-0
02.06.2019    Antalya    Özel    Özbekistan    2-0
30.05.2019    Antalya    Özel    Yunanistan    2-1
25.03.2019    Eskişehir    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Moldova    4-0
22.03.2019    İşkodra    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Arnavutluk    2-0
18.02.2004    Adana    Özel    Danimarka    0-1
19.11.2003    İstanbul    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Letonya    2-2
15.11.2003    Riga    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Letonya    0-1
11.10.2003    İstanbul    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    İngiltere    0-0
09.09.2003    Dublin    Özel    İrlanda Cumhuriyeti    2-2
06.09.2003    Vaduz    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Liechtenstein    3-0
20.08.2003    Ankara    Özel    Moldova    2-0
28.06.2003    St.Etienne    FIFA Konfederasyon Kupası    Kolombiya    2-1
26.06.2003    Paris    FIFA Konfederasyon Kupası    Fransa    2-3
23.06.2003    St.Etienne    FIFA Konfederasyon Kupası    Brezilya    2-2
21.06.2003    Paris    FIFA Konfederasyon Kupası    Kamerun    0-1
19.06.2003    St.Etienne    FIFA Konfederasyon Kupası    ABD    2-1
11.06.2003    İstanbul    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Kuzey Makedonya    3-2
07.06.2003    Bratislava    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Slovakya    1-0
30.04.2003    Teplice    Özel    Çekya    0-4
02.04.2003    Sunderland    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    İngiltere    0-2
12.02.2003    İzmir    Özel    Ukrayna    0-0
20.11.2002    Pescara    Özel    İtalya    1-1
16.10.2002    İstanbul    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Liechtenstein    5-0
12.10.2002    Üsküp    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Kuzey Makedonya    2-1
07.09.2002    İstanbul    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Slovakya    3-0
21.08.2002    Trabzon    Özel    Gürcistan    3-0
29.06.2002    Daegu    Dünya Kupası Finalleri    Güney Kore    3-2
26.06.2002    Saitama    Dünya Kupası Finalleri    Brezilya    0-1
22.06.2002    Osaka    Dünya Kupası Finalleri    Senegal    1-0
18.06.2002    Miyagi    Dünya Kupası Finalleri    Japonya    1-0
13.06.2002    Seul    Dünya Kupası Finalleri    Çin    3-0
09.06.2002    Incheon    Dünya Kupası Finalleri    Kosta Rika    1-1
03.06.2002    Ulsan    Dünya Kupası Finalleri    Brezilya    1-2
23.05.2002    Hong Kong    Özel    Güney Afrika    0-2
17.04.2002    Kerkrade    Özel    Şili    2-0
26.03.2002    Bochum    Özel    Güney Kore    0-0
12.02.2002    Breda    Özel    Ekvador    0-1
14.11.2001    İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri    Avusturya    5-0
10.11.2001    Viyana    Dünya Kupası Elemeleri    Avusturya    1-0
06.10.2001    Kişinev    Dünya Kupası Elemeleri    Moldova    3-0
05.09.2001    İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri    İsveç    1-2
01.09.2001    Bratislava    Dünya Kupası Elemeleri    Slovakya    1-0
15.08.2001    Oslo    Özel    Norveç    1-1
06.06.2001    Bursa    Dünya Kupası Elemeleri    Kuzey Makedonya    3-3
02.06.2001    İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri    Azerbaycan    3-0
25.04.2001    Gaziantep    Özel    Arnavutluk    0-2
28.03.2001    Üsküp    Dünya Kupası Elemeleri    Kuzey Makedonya    2-1
24.03.2001    İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri    Slovakya    1-1
28.02.2001    Amsterdam    Özel    Hollanda    0-0
15.11.2000    İstanbul    Özel    Fransa    0-4
11.10.2000    Bakü    Dünya Kupası Elemeleri    Azerbaycan    1-0
07.10.2000    Göteborg    Dünya Kupası Elemeleri    İsveç    1-1
02.09.2000    İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri    Moldova    2-0
16.08.2000    Saraybosna    Özel    Bosna Hersek    0-2
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: Haber Kaynağı
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