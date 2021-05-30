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Şenol Güneş A Milli Takım'la 75. maçında

Deneyimli teknik adam, yarın oynanacak Gine karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başında 75. kez görev yapacak.
Şenol Güneş A Milli Takım'la 75. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine ile yarın oynanacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 75. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 21'i özel 74 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 74 maçta 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.

Şenol Güneş ile 22. özel maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 22. özel maçını Gine'ye karşı oynayacak.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 21 özel maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Güneş yönetiminde 53 resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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