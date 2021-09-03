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Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 81. karşılaşmasına çıkacak.
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 57'si resmi, 23'ü özel, toplam 80 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'la karşılaşacak
Türkiye, Güneş yönetiminde 123 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 58. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 57 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 57 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 99 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

Şenol Güneş ile 23 özel maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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