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Şenol Güneş açıkladı: Hollanda maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı canlı yayında Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri ve Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş açıkladı: Hollanda maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

TRT Spor canlı yayınına katılan Şenol Güneş, 24 Mart'ta oynanacak ve daha önce Türk Telekom Stadı'nda olacağı açıklanan Hollanda maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası şu an için gündem değil. Sportif başarı ve ülke tanıtımı için Dünya Kupası bizim çok önem arz ediyor. Zor rakiplerimiz var. 20 yıl olacak neredeyse. Hollanda maçını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. Mart'ta oynayacağımız 3 önemli milli maçımız var. Şimdi o maçlara hazırlanıyoruz. Biz ülkedeki futbolun en tepesindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek görevimiz.

Hollanda, Letonya ve Norveç takımlarını iyice analiz ettik. Elimizdeki oyuncu grubuyla en iyi neyi yapabiliriz diye çalışıyoruz. İlk maç evimizde Hollanda ile, ikincisi Norveç nerede oynanacağı kesin değil, 3. maçımız da yine evimizde Letonya ile.

Çağlar iyileştikten sonra çok iyi oynuyor. Kadromuzda olup kulüplerinde oynamayan ve oynayan oyuncular var. Rakiplerimizi iyi tanıyıp kadromuzu ona göre oluşturacağız. Takımımız, Türkiye'nin sahiplendiği bir takım. Bizim kapımız herkese açıktır. İhtiyaç olunduğu anda takıma yeni oyuncularımızı alıyoruz. Tercih yaparken kulüplere değil mevkilere bakıyoruz. Nereye oyuncu lazımsa oraya oyuncu seçmeye çalışıyoruz.

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