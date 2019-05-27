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Şenol Güneş Milli Takım'daki hedefini açıkladı

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları öncesi basın toplantısı düzenledi.
Şenol Güneş Milli Takım'daki hedefini açıkladı

Fransa - İzlanda maçlarına değinen Şenol Güneş, "Oynayacağımız iki hazırlık maçında daha önce çağırıp oynatamadığımız oyuncularımızı denemek istiyoruz. Tüm oyuncular bizim için değerli. Kadroya çağrılmayan oyuncular da zamanı gelince bizlerle olacak. Hayali, hedefi olan oyuncular kendilerini hazır tutmalı. Milli Takıma herkesin kapıları açıktır Fransa maçında Konya'da daha önceki maçlarda olduğu gibi aynı heyecan ve coşkuyu bekliyoruz. İki maçta 6 puan var. 4 puan çok iyi. 3 puan sadece İzlanda'yı yenmek, iyi derim. Bu jenerasyonun önümüzdeki 10 yıla damga vurabileceğini düşünüyorum. 4 yılda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmayı arzuluyorum" dedi

"Bizde o niye alınmadı falan deniyor ya Fransa için ne deniyor bilemiyorum. Bu maçı imtihan maçı olarak değerlendiriyorum. Kağıt üzerinde Fransa'ya kaybedip İzlanda maçını kazanmaya evet diyebilirim."

YABANCI TARTIŞMASI KONUSU

"Yabancı tartışması... Biz nasıl yabancı alıyoruz? İngiltere, İspanya, Almanya'nın aldığı oyuncuları alabiliyor musunuz? Siz 5 milyona şampiyon olmak için oyuncu alıyorsunuz. Almanya sizden yatırım için Bruma diye bir oyuncu alıyor. Biz onlardan yaşlı, futbol hayatının sonuna gelmiş oyuncular alıyoruz. Sonra o takımlarla yarışmak istiyorsunuz.

Nasri, çok iyi oyuncu değil mi? Türkiye'de ne yaptı? Dünya çapında dediğin oyuncu burada son dönemini oynuyor. Burada kendine gelip tekrar Avrupa'ya gidenler var. Asıl bunu alkışlamak lazım."

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