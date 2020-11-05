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Şenol Güneş: Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmak istiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özellikle Rusya ve Macaristan maçları bizim için önemli. İkisini de kazanmak istiyoruz ama asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve iyi sonuçlarla futbolumuzu göstermek." dedi.
Şenol Güneş: Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmak istiyoruz

66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen ödül töreni hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kolay bir zaman değil. Hem de en üst seviyede yapıldı. Bu zamana kadar bu organizasyonu yapan herkesi kutluyorum. Sayın Yıldırım Demirören'i de tebrik ediyorum. Tayfun Bayındır'a da teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde de bu organizasyonu yapmak kolay bir iş değil. Ben de hem oyuncu olarak hem antrenör olarak ödüller aldım. Ama önemli olan biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin bireyleri olarak ortak hayallerimiz, ortak çalışmalarımız oldu. İnşallah bu sağlık dönemini de atlatırız. Hem maskeyi hem mesafeyi hem hijyene dikkat ederek, kötü günleri geride bırakırız inşallah. Bütün milliyet ailesini kutluyorum tekrar" diye konuştu.

"RUSYA VE MACARİSTAN MAÇLARINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

A Milli Takım'ın 3 önemli maçı hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Olağanüstü bir durum var. Kampta oyuncuları toplarken bile sıkıntılar çekiyoruz. Takımlarında pandemi olan oyunculardan dolayı izolasyon sebebiyle kısıtlama durumları var. Pazar günü toplanacağız normal olarak. Ondan sonra ayın 11'inde Hırvatistan ile hazırlık maçı var, 15'inde Rusya maçı var. 15 Kasım'dan sonra da 18 Kasım'da Macaristan maçı yapacağız. Şu anda özellikle Rusya ve Macaristan maçları bizim için önemli. İkisini de kazanmak istiyoruz ama asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve iyi sonuçlarla futbolumuzu göstermek. Aynı zamanda da Dünya Kupası'na katılmak; hayallerimiz bu ve bunu da yapacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"GERİDE DE OLSAK 2 MAÇI KAZANARAK BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ"

A Milli Takım'ın performansı hakkında ise Güneş, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu dönem sadece bizim değil kulüpler için de olağanüstü bir durum. Oyuncuların ne durumda olacağını, nasıl etkilendiğini, ne kadar hazır olduğunu bilemiyorsunuz. Biraz daha iyi olsa bile pandemiden kaynaklanan sorunlar var. Kulüplerde ve milli takımlardaki maçlarda olağanüstü sonuçlar çıkabiliyor bazen. Macaristan maçıyla bunu yaşadık; ligler başlamadan kadro yapmamız gerekiyordu. Bu kadroda yeni oyuncuları da koyduk ama biz Sivas'ta oynadık, Sivas'a da giderken taraftarla buluşmak için gitmiştik ama pandemi nedeniyle boşuna gitmiş olduk, hem de kaybettik. Uzun zaman sonra da mağlubiyetimiz olmuş oldu. O maçı kazanmış olsaydık bütün avantaj lehimizeydi. Geride de olsak Rusya ve Macaristan maçını kazanarak tekrar birinci olabilirsek; onu bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"CUMA GÜNÜ KADRO AÇIKLANACAK AMA SON ANA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

Takımdaki sakatlıklar hakkında da konuşan teknik direktör Güneş, "Hastalıklar var, sakatlıklar var bakacağız. Cuma kadro açıklanacak ama yine de son ana kadar bekleyeceğiz. Çünkü bu pandemi bazen oyuncuların kendilerinde olabildiği gibi takımda olan da izole edilmesi gerebilir. Onları takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

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