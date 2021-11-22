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Şentepe’ye 3 Yenimahalle evi

Şentepe Bölgesinde Barıştepe, Çiğdemtepe ve Pamuklar mahallelerinde projelendirilen Yenimahalle evlerinden ilki olan Çiğdemtepe Hacı Halil Altıntaş Yenimahalle Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Şentepe’ye 3 Yenimahalle evi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğindeki açılışa; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, meclis üyeleri, muhtarlar ve Çiğdemtepe sakinleri katıldı.

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Açılışa özel Kadınlar Matinesi’nin de düzenlendiği programda Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak ve Serdar Şimşek de mini bir konser verdi.

Şentepe artık adı gibi şenlendi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bu ay içerisinde Çiğdemtepe Yenimahalle evinin dışında Şentepe’de 2 Yenimahalle evinin daha açılışını yapacaklarını müjdeleyerek  “Yenimahalle evleri sayesinde vatandaşlarımız, çok büyük çaplı olmayan davet, mevlit, yemek gibi organizasyonları için yer aramak zorunda kalmayacak. Mahalle sakinlerimiz bu evlerde komşuluk ilişkilerini, dostluklarını güçlendirecek. Bu evler kin ve nefretten uzak barışı, sevgiyi, kardeşliği, ülke bütünlüğünü temsil edecek. Şimdi mahalle sakinleri nişan, kına, taziye, asker uğurlaması, sünnet gibi önemli günlerini bu evlerde yapabilecek. Şentepe artık adı gibi şenlendi. Kaldırımsız sokak, asfaltsız yol, yapılmayan tek bir park kalmadı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her mahallemize eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.

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İlçe sakinlerinin önemli anlarına ev sahipliği yapacak

İçerisinde davetlerin yapılabileceği çok amaçlı salonların yer aldığı evlerden, tüm Yenimahalleliler ücretsiz olarak faydalanabilecek. Aileler, bu evlerde taziyeleri kabul edip, yemek verebilecek, mevlit okutabilecek, nişan, kına, asker uğurlaması, sünnet gibi organizasyonlar yapabilecek. Öte yandan bu tesisler, eğitim seminerleri, müzik dinletileri gibi pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

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