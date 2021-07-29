Şentop, Şuşa’da incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temaslarının son gününde beraberindeki Parlamento heyeti ile birlikte Şuşa'yı ziyaret etti. Meclis Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan'daki temaslarının son gününde Şuşa'yı ziyaret etti. Meclis Başkanı Şentop, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan’daki temaslarına ilişkin değerlendirmesinde “Türkiye - Azerbaycan ilişkileri çok iyi bir seviyede, Türkiye - Pakistan ilişkileri de çok iyi bir seviyede ve Azerbaycan – Pakistan ilişkileri de çok iyi bir seviyededir. Biz bu ikili ilişkileri üçlü bir ilişki konseptine taşıyarak parlamento başkanları arasında bölgesel ittifaka doğru bir adım atmak için burada bulunuyoruz” dedi.