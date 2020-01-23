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Şentop'tan Davutoğlu'na cevap

Meclis Başkanı Şentop Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun, dokunulmazlık dosyalarının kaldırıldığı ile ilgili eleştirine cevap verdi.
Şentop'tan Davutoğlu'na cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e gidişinde gazetecilerin "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, siyasi polemiklere girmediğini söyledi.

Sadece bilgilendirme yapmak istediğini belirten Şentop, o dönem hem Anayasa Komisyonu başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden müteşekkil karma komisyon başkanı olduğuna işaret etti.

"ÇOK CİDDİ BİR KAMUOYU BASKISI VARDI..."

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "O dönemdeki tartışmalar hatırlanırsa, terör olayları ile ilgili dosyalar bakımından çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı dokunulmazlıkların kalkması yönünde. Bu tartışılıyordu ve o sırada bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri de... Sadece belli milletvekillerinin, belli siyasi parti milletvekillerinin veya belli dosyaların değil de dokunulmazlık dosyası olan bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın diye bir meydan okumuşlardı.

"SÜRECİN TAMAMI HAKKINDA BİLGİM VAR"

Bu meydan okumaya ilk cevabı Cumhurbaşkanımız vermişti. Demişti ki, 'Bizim için sorun yok. Biz bütün milletvekillerinin AK Parti'liler dahil dokunulmazlıklarını kaldırabiliriz.' Sonra süreç bunun üzerinden yürüdü. Tabii sadece komisyonda olan dosyalar değil Adalet Bakanlığında olan, Başbakanlıkta olan, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığında olan, yani sürecin içinde olan dosyaların tamamıyla ilgili bir prosedür geliştirdik. Formül benim formülümdü. Bunların toplu olarak kaldırılmasına yönelik Anayasa'ya bir ek madde eklenmesine dair değişiklik teklifiydi. Sürecin tamamı hakkında da detaylı bilgi sahibiyim.

"BAHSETTİĞİNİZ KİŞİNİN DOKUNULMAZLIK DOSYASI YOK İDİ"

Sanıyorum 809 dosya vardı. Toplamda 154 dosyası olan milletvekili vardı. Bunlardan 29'u AK Parti milletvekiliydi. Bahsettiğiniz kişinin bir dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmazlığın kaldırılması, sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dolayısıyla bir dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan, soruşturma kovuşturması olan AK Parti'li 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu."

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