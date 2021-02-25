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Şentop'tan HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin açıklama

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin TBMM'ye gelmesine ilişkin açıklama yapıyor.
Şentop'tan HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin açıklama

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin TBMM'ye gelmesine ilişkin açıklama yaptı. Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

(HDP'lilerin fezlekeleri Meclis'te) Dosyaların içeriğine göre değerlendirme yapılır. Bu kadar dosya olması Meclis açısından üzücü. 

Gergerlioğlu ve Berberoğlu'nun dosyaları Meclis'e gelmedi. 

(Meclis'in AYM'ye Berberoğlu yanıtı) Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız.

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