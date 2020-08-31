Şenyuvalılardan 'asfaltımızı yapın' talebi

TOKİ Bloklarının ihale sınırı dışında kalan yolun asfalt çalışmalarına bir türlü başlanmadığını söyleyen Şenyuva Mahallesi sakinleri, yetkililere "Bu soruna bir çözüm bulun, asfaltımızı yapın" diye sesleniyor.

Keçiören Şenyuva Mahallesi 'nde Dağçamı Sokak'ta bulunan 275. Etap TOKİ Bloklarının ihale sınırı dışında kalan stabilize yolun asfalt çalışmaları halen tamamlanmadı. Durumdan şikâyetçi olan mahalle sakinleri ise stabilize yolda taşlar üzerinde yürümek ve araç kullanmak zorunda olduklarını belirterek, yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını ve en kısa zamanda asfalt serim çalışmalarına başlamasını istedi.

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hızlı bir çehre değişikliği yaşamakta olan Şenyuva Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının halen tamamlanamaması en çok bölge sakinlerini etkiledi. Mahalleye kısa bir süre önce TOKİ Bloklarının tamamlanması ile taşınan vatandaşlar, ihale sınırı dışında kalan stabilize yolun da asfalt çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.

"TAMAMLANIR UMUDUYLA BEKLEDİK AMA OLMADI"

Gazetemize konuşan mahalle sakinleri, TOKİ Bloklarına birkaç yıl önce taşınmaya başladıklarını ve eksik olan alt yapı çalışmalarının da zaman içerisinde yerine oturacağı düşüncesiyle durumdan şikayetçi olmadıklarını belirtti. Ancak mevcut sorunların halen devam ettiğini aktaran mahalle sakinleri, artık bu durumdan şikâyetçi olduklarını geçen zaman zarfında ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ne de Keçiören Belediyesi'nin asfalt döküm çalışması yapmadığını ifade ederek, "Ankara'nın yeni inşa edilen bir bölgesinde oturuyoruz. Burada elbette bazı altyapı eksiklerinin olması doğaldır. İlk başlarda tamamlanır umuduyla bekledik ama olmadı. Artık bu sorunla da yaşamak istemiyoruz. Biz, burada stabilize yolda taşlar üzerinde yürümek ve araç kullanmak zorundayız. Yetkililerden en kısa sürede bu sorunun çözümünü talep ediyoruz" diye konuştu.

Osman AKDOĞAN/ İLK SAYFA