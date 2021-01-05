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Sera parkta dört mevsim görsel şölen

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış… Sincan’da Belören Dağı’nın eteklerinde bulunan sera park adeta dört mevsim görsel bir şölen sunuyor. 
Sera parkta dört mevsim görsel şölen

Vatandaşlar Sera parkın tadını dört mevsim çıkarıyor; yürüyüş yapıp doyumsuz manzara ile huzur buluyor. Rengârenk çiçeklerle adeta bir çiçek bahçesini andıran Sera Park, Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor. 

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Hijyene Önem Veren Sincan Belediyesi Sera Parkta Da Dezenfekte Çalışmaları Yapıyor 
Sera Park’ta da gerekli tüm önlemler alındı. Vatandaşlar Sera Park’ta maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunda. Ayrıca Sera Park’ta mangal yakmak yasaklandı. Vatandaşların elle temasının olabileceği her yer dezenfekte edildi ve belli periyotlarda hijyen çalışmasına devam ediliyor.

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Seralarda Yetiştirilen Çiçekler Sincan’ın Güzelliğine Güzellik Katıyor
Yaptığı dev yatırımlarla Sincan’ın marka değerini yükselten Sincan Belediyesi, ilçenin görselliğine de ayrı bir önem veriyor. Birbirinden renkli çiçek ve bitkiler Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda yetiştiriliyor. 20 kişilik ekip bin bir emek veriyor. Bitkiler dikiliyor, sulanıyor, gerekli tüm bakımları yapılıyor. Ardından Sincan genelindeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikiliyor. Bitkiler her mevsim iklim şartlarına bağlı olarak yetiştiriliyor. 

Seralarda Bahara Hazırlık Var
Yeni bir bitki elde etmek amacıyla, bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara “çelik” adı veriliyor. Seralarda da bahara hazırlık amacıyla çelik alma ve köklendirme işlemleri yapılıyor.  Bahçe külü, karanfil, sardunya, lavanta biberiye türleri ile mis kokulu gül ve sardunyalar, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz ve kırmızı begonyaların da aralarında olduğu yaklaşık 40 çeşit çiçek ve bitki seralarda yetiştiriliyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan'ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. 

Seralarda Ücretsiz Çiçek Bakım Hizmeti Sunuluyor 
Seralarda çiçek ve bitki yetiştiriciliğinin yanı sıra satışı da gerçekleşiyor. Ayrıca saksı değişimi ile hasta çiçek bakımı vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. 

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