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Serada, kışa hummalı hazırlık 

Yenimahalle Belediyesi’nin 2012 yılında Yakacık Mesire Alanı içerisine kurduğu serada; mevsimine uygun onlarca türde, binlerce çiçek yetiştiriliyor.
Serada, kışa hummalı hazırlık 

Yaz boyunca ilçeyi begonya, petunya, tok kadife, vinka gibi rengarenk çiçeklerle donatan Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayının sonuna kadar yaz çiçeklerini toprakla buluşturmaya devam ederken, bir yandan da kış için kolları sıvadı. Kış mevsiminde ilçede renk cümbüşü oluşturacak çiçekler, şimdiden seradaki yerini aldı.

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Çiçek gibi bir ilçe
Açık ve kapalı alanlar olmak üzere toplam 3 bin metrekarelik serada Park Bahçeler Müdürlüğü’nün 18 kişilik üretim, bakım ve dikim ekipleri, parkların yaz-kış estetik görünümü için çalışmaya devam ediyor. Şimdilerde parklarda yaz çiçekleri boy gösterirken, serada ise bin bir emekle yetiştirilen, kış çiçekleri için kollar sıvandı. Ekim ayında toprakla buluşacak 50 bin süs lahanası ve 150 bin hercai menekşe, kışın gelmesiyle birlikte parkları rengarenk bir görüntüye kavuşturacak.

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Yaz mevsimi boyunca serada özenle yetiştirilen 300 bin yaz çiçeği, Ekim ayına kadar Yenimahalle’yi süslemeye devam edecek. Ekimden sonra ise parklar, kış çiçekleriyle renklenecek.
Bu yıl toplam 750 bin çiçek ekimi yapacak ekipler, 2021’de de dur durak bilmeden daha yeşil, daha güzel bir Yenimahalle için vatandaşa hizmet edecek. 

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