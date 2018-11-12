Seralara domuz dadandı, çiftçiler sabaha kadar nöbette

Kumluca'ya bağlı Mavikent beldesindeki seracıların başı domuzlarla dertte. Seralara domuz dadandı, çiftçiler ellerinde tüfek ve davulla sabaha kadar nöbet bekliyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent beldesindeki seracıların başı domuzlarla dertte. Seralara domuz dadandı , çiftçiler ellerinde tüfek ve davulla sabaha kadar nöbet bekliyor.

Yağmur yağmadığı için ormanlardaki domuzların aç ve susuz kaldığını belirten çiftçiler, “Seralarımıza dadandılar. Geceleri seralarımıza girip bitki köklerini deşeliyorlar. Çıktıklarında seramız talan olmuş oluyor” diyor.

Mavikent’li çiftçiler sera başlarında hergün sabahlara kadar tüfekle domuz nöbeti tuttuklarını ifade ederek, şu bilgileri veriyorlar: “Domuz çok tehlikeli de bir hayvan, bize de saldırabiliyor. Tüfek çare olmuyor. Karşı karşıya kalmamak için, teneke varillere vurarak ve seralarımıza taktığımız çanların ses çıkarması ile onları ürkütüp, bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyoruz.”

Yabani domuzlara karşı daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan çiftçiler, devletten yardım beklediklerini söylüyor.

Seracı çiftçilerin öldürdüğü domuzlardan biri:

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