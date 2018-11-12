  • BIST 92.081
  • Altın 210,965
  • Dolar 5,4389
  • Euro 6,1294
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Seralara domuz dadandı, çiftçiler sabaha kadar nöbette

Kumluca'ya bağlı Mavikent beldesindeki seracıların başı domuzlarla dertte. Seralara domuz dadandı, çiftçiler ellerinde tüfek ve davulla sabaha kadar nöbet bekliyor. 
Seralara domuz dadandı, çiftçiler sabaha kadar nöbette

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent beldesindeki seracıların başı domuzlarla dertte. Seralara domuz dadandı, çiftçiler ellerinde tüfek ve davulla sabaha kadar nöbet bekliyor. 

Yağmur yağmadığı için ormanlardaki domuzların aç ve susuz kaldığını belirten çiftçiler, “Seralarımıza dadandılar. Geceleri seralarımıza girip bitki köklerini deşeliyorlar. Çıktıklarında seramız talan olmuş oluyor” diyor.

Mavikent’li çiftçiler sera başlarında hergün sabahlara kadar tüfekle domuz nöbeti tuttuklarını ifade ederek, şu bilgileri veriyorlar: “Domuz çok tehlikeli de bir hayvan, bize de saldırabiliyor. Tüfek çare olmuyor. Karşı karşıya kalmamak için, teneke varillere vurarak ve seralarımıza taktığımız çanların ses çıkarması ile onları ürkütüp, bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyoruz.”

Yabani domuzlara karşı daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan çiftçiler, devletten yardım beklediklerini söylüyor.

Seracı çiftçilerin öldürdüğü domuzlardan biri:

do-ic-icin-son.jpg

do-son-2.jpg

İLGİLİ HABERLER

Bitkilerde mantar hastalığı haberi için TIKLAYIN

Fide taban örtüsü haberi için TIKLAYIN 

Ağaç sineğinin bitkilere zararları haberi için TIKLAYIN 

Kırmızı örümceğin zararları haberi için TIKLAYIN 

 

Gazeteilksayfa.com


 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir Beydağ Belediyesi ülkedeki ipek ithalatını durdurdu10 Kasım 2018 Cumartesi 00:59
  • Şaşmaz Bulvarı üzerindeki kavşakta her gün bir kaza oluyor10 Kasım 2018 Cumartesi 00:45
  • Başkent Oto Sanayi'deki EGO durağı bakımsız halde10 Kasım 2018 Cumartesi 00:40
  • AKM önündeki üst geçitte tehlikeye davetiye10 Kasım 2018 Cumartesi 00:38
  • Lokman Ertürk’ten 10 Kasım mesajı10 Kasım 2018 Cumartesi 00:05
  • Ramazan Ayı, Ramazan Ayı'nın Önemi - Mübarek Günler ve Geceler09 Kasım 2018 Cuma 13:51
  • İsra ve Miraç Gecesi, Miraç Kandili - Mübarek Günler ve Geceler09 Kasım 2018 Cuma 13:33
  • Berat Gecesi, Berat Kandili - Mübarek Günler ve Geceler09 Kasım 2018 Cuma 13:22
  • Cuma Günü, Cuma'nın Önemi - Mübarek Günler ve Geceler09 Kasım 2018 Cuma 11:53
  • Aydemir Akbaş: Kazandığım tüm parayı afiyetle yedim diyor ama09 Kasım 2018 Cuma 11:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti