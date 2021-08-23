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Seralarda üretim sürüyor

Beypazarı Belediyesi seralarında çiçek üretimi ara verilmeksizin devam ederken, parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalara başlanıldı.
Seralarda üretim sürüyor

Kışlık çiçek üretimine başlayan Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta 50 bin adet çiçek ekimini gerçekleştirdi. Park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarına devam eden ekipler; daha güzel, yaşanabilir ve kent estetiğine sahip bir Beypazarı hedefi ile yaz ve kış demeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’Beypazarı Belediyesi olarak Türkiye’de çiçek ve yeşil bitki ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile sağlayan nadir belediyelerden biriyiz. Seralarımızda üretilen binlerce çiçek ve bitki hem ilçemizin belirlenen alanlarında toprakla buluşturuluyor hem de gelen talepler doğrultusunda diğer belediyelere veriliyor. Kendi seralarımızda ürettiğimiz bu çiçekler belediyemize ekonomik yönden kazanç sağlıyor ve ilçemize renk katıyor’’ dedi.
 

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