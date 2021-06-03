Seralarda yetişen çiçekler toprakla buluşuyor

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin farklı noktalarında dikimini gerçekleştirdiği çiçekler ile cadde ve sokakların rengârenk olmasını sağlıyor.

Çiçekleri satın almak yerine kendi bünyesinde üreten Beypazarı Belediyesi, çiçek üretim serasında yetiştirmiş olduğu rengârenk yazlık çiçekleri Beypazarı’nın dört bir yanında toprakla buluşturuyor.

İlçede bulunan park ve bahçelerin çiçeklendirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçemizin güzel ve rengârenk görünmesi amacıyla her sene kış döneminde kendi seralarımızda üretimini gerçekleştirdiğimiz çiçek fidelerini ‘Daha yeşil bir Beypazarı ‘ hedefi ile toprakla buluşturuyoruz dedi.