Serbest Ticaret Anlaşması sonrası Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı yaklaşık yüzde 50 arttı

Türkiye'nin, geçen aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı Birleşik Krallık'a yaptığı ihracat Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artarak 4 milyar 796 milyon 420 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon 210 bin dolara, ocak-mayıs döneminde de yüzde 38,3 yükselerek 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yaptığı ihracat da ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artarak 4 milyar 796 milyon 420 bin dolara yükseldi. Bu dönemde Birleşik Krallık'a en fazla otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatı yapıldı.

Söz konusu dönemde Birleşik Krallık'a 1 milyar 93 milyon 903 bin dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleşirken, 803 milyon 489 bin dolarlık elektrik elektronik ve 731 milyon 534 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı. Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın ilk beş ayında yüzde 6,20 oldu.

Birleşik Krallık'a en fazla ihracat bu dönemde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin Birleşik Krallık'a dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 artarak 1 milyar 580 milyon 430 bin dolardan 2 milyar 20 milyon 522 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatında İstanbul'un payı yüzde söz konusu dönemde yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı ihracatı ikiye katlandı

Türkiye, mayıs ayında miktar bazında en fazla dış satımı Birleşik Krallık'a yaptı. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 104 artarak 554 milyon 565 bin dolardan 1 milyar 86 milyon 101 bin dolara çıktı.

Bu dönemde, miktar bazında ihracat artışında Birleşik Krallık'ı ABD, Almanya, İspanya ve İtalya takip etti.

Mayıs ayında Türkiye'nin dış satımı ABD'ye 504 milyon 774 bin dolar artarak 1 milyar 979 bin dolara, Almanya'ya 442 milyon 93 bin dolar artışla 1 milyar 289 milyon 336 bin dolara, İspanya'ya 429 milyon 329 bin dolar yükselişle 680 milyon 352 bin dolara, İtalya'ya 388 milyon 259 bin dolar artarak 761 milyon 512 bin dolara ulaştı.

Mücevher sektörü ön plana çıktı

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiği dış satımda mücevher sektörü ön plana çıktı. Mücevher sektörünün Birleşik Krallık'a ihracatı mayıs ayında 229 milyon 9 bin dolar tutarında gerçekleşti.

Bu sektörü, 166 milyon 591 bin dolarla elektrik-elektronik, 154 milyon 382 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 116 milyon 526 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 74 milyon 807 bin dolarla çelik sektörleri izledi.

Gemi ve yat 177 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 471 bin dolar, diğer sanayi ürünleri 901 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 928 bin dolarla ülkeye 1 milyon doların altında dış satım gerçekleştiren sektörler olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde tütün sektörü ise Birleşik Krallık'a ihracat gerçekleştirmedi.

İller bazında bakıldığında ise Birleşik Krallık'a en fazla dış satımı 593 milyon 314 bin dolarla İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbul'u 71 milyon 709 bin dolarla İzmir, 71 milyon 362 bin dolarla Manisa, 64 milyon 504 bin dolarla Denizli, 57 milyon 424 bin dolarla Bursa izledi.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Mayıs ayında en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti. Mayıs ayında ihracat artışı şampiyonu olan Birleşik Krallık da Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke oldu.

Almanya ve Birleşik Krallık'ı ABD, İtalya ve İspanya takip etti.

Böylece ihracat artışında ilk 5 sırada bulunan ülkeler, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke sıralamasında da ilk 5 sırayı paylaştı.

"Türkiye’deki güçlü üretim sektörü, Birleşik Krallık'ın da dikkatini çekiyor"

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Üst Yöneticisi Emrah Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında geçen aralık ayı sonunda imzalanan ve Nisan 2021'de iki ülkede resmi olarak yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) ilk etapta iki ülke arasındaki ticaretin korunması üzerine tasarlandığını söyledi.

Öz, "Her iki ülkede ticaret yapan şirketlerin zarar görmemesi ve ticaretlerini devam ettirebilmesi adına imzalanan STA, iki ülke tarafından ileriye dönük, sağlam temelli bir ticaret geleceğinin hazırlanmasına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mevcut olan STA'nın, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın birbirlerinden yaptığı ithalat ve ihracat rakamlarının korunmasını da amaçladığını aktaran Öz, "Aynı zamanda her iki devletin karşılıklı göstermiş olduğu ileriye dönük mutabakat, mevcut ticaret hacmini daha ileri taşıyarak, firmaların motivasyonlarını artırdı. Özellikle pandemi döneminde Türkiye’deki güçlü üretim sektörü, tüm dünya ülkelerinin olduğu gibi Birleşik Krallık'ın da dikkatini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öz, Türkiye'nin, özellikle Asya’da bulunan üretim alanlarının Avrupa’ya daha yakın konumda olması, uygun maliyet ve kalitede hizmet sunabilmesi ile ilgi odağı olmaya devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan Birleşik Krallık ise teknoloji alanında dünya lideri konumunda olması nedeniyle, Türkiye gibi ülkelere teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında know-how ve dijital transformasyon imkanı sunuyor. Bu çerçevede iki ülkenin karşılıklı olarak, ticaret anlamında birbirinden öğrenebileceği ve destek alabileceği çok şey olduğunu göz önüne alırsak, imzalanan ve daha da genişleyecek olan Serbest Ticaret Anlaşması, her iki ülke için de hedeflenen ticaret hacmine ulaşmada en önemli araç olacaktır."

Birleşik Krallık, AB'nin ardından ilk ticaret anlaşmasını Türkiye ile yaptı

Bu arada, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını 29 Aralık'ta Türkiye ile imzalamıştı. İmza öncesinde bir açıklama yapan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, "Türkiye'yle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu anlaşmanın Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda olan Birleşik Krallık'la ticaretin gelişiminin en büyük teminatı olması beklenirken, uzmanlar, anlaşmanın etkisiyle gelecek dönemde Birleşik Krallık'ın, Almanya'yı geçerek en fazla ihracat yapılan ülke konumuna gelebileceğinin altını çizmişti.