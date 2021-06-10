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Serdar Atasoy'a istenen ceza belli oldu!

Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ’cü general hakkında üç ayrı suçtan 32 yıl 6 aya kadar hapis istendi.
Serdar Atasoy'a istenen ceza belli oldu!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in teğmenlik rütbesini taktığı eski Tuğgeneral Serdar Atasoy’a 32 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı olan Atasoy’un cezasından indirim yapılması talep edilmedi.

3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atasoy hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak “silahlı terör örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından iddianame hazırladı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Atasoy’un örgütle bağına yönelik itiraflarına yer verildi.

26 FETÖ’CÜYÜ TEŞHİS ETMİŞTİ

Örgüte dair bildiklerini anlatan Atasoy, 26 FETÖ’cüyü teşhis etti. 1988’de lise yıllarında örgütle tanıştığını anlatan Atasoy, “Servet” kod adını kullandığını, örgüt içindeki ilk abisinin “Yavuz” kod adlı kişi olduğunu söyledi. Harp Okulu sınavlarında sorulabilecek soruların bulunduğu testlerin örgüt tarafından kendisine verildiğini kaydeden Atasoy, 1995-1996 yıllarında Tuzla Piyade Okulu’nda eğitim aldığı süreçte Altunizade’de bulunan FEM Dershanesi’nin en üst katında örgüt elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğünü ifade ederek Gülen’in kendisine teğmenlik rütbesini taktığını söyledi.

131 BİN LİRALIK ZARARI ÖDEYECEK

İddianameye göre, Atasoy, ankesörlü ve patates hatlar üzerinden örgüt imamlarıyla birçok kez irtibat kurdu. Kurmaylık sınav sorularının kendisine verildiğini itiraf eden Atasoy’un dolandırıcılık suçunu işlediği işaret edildi. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılarak, kurmay olması nedeniyle elde ettiği fazla kazanç miktarı soruldu. Cevap yazısında Atasoy’un kamuyu 131 bin lira zarara uğrattığı bilgisine yer verildi. Atasoy’un bu parayı ödemesi için tebligat yapıldığı ancak ödeme yapıldığına dair makbuz sunmadığı belirtildi.

HAKSIZ ŞEKİLDE MAAŞ ALDI

İddianamede, şüphelinin sınavlar öncesi soruları öğrendiği, cevap kağıdını içerik itibariyle başkalarını aldatacak şekilde sahte olarak düzenlediği belirtilerek, “Sınavı kazanmasıyla Harp Akademisi tarafından düzenlenen kurstan mezun olup akabinde kurmay olduğu, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle haksız şekilde daha fazla maaş alarak kamuyu zarara uğrattığı” anlatıldı.

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