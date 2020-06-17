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Serdar Savaş kimdir?

Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dr. Serdar Savaş Kovid-19 pandemi günlerinde de gündeme gelmeye devam ediyor. Peki son zamanlarda tekrar gündeme gelen Serdar Savaş kimdir? Serdar Savaş’ın biyografisi…
Serdar Savaş kimdir?

1960'da Ankara’da doğan Serdar Savaş, lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi, Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi'nde Tıp ve Hukuk üzerine okudu.  Londra Ekonomi Okulu'nda sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene'de de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi gördü.

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. Serdar Savaş Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atanmasını dönemi Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı ’ya henüz 26 yaşındayken bir rapor yazdığını ve raporunda Adana’ya sağlık müdürü olmak istediğini ve raporun birinci cümlesinde “Adana’nın sağlık sorunları için paraya gerek yoktur, organizasyon ve yönetime gerek vardır.” yazısı üzerine Sağlık Bakanı Akarcalı tarafından Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atanıyor.

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Serdar Savaş kimdir?

1988 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Arkasından Serdar Savaş  Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu.

1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı'na atandı.

2000 yılında ise Serdar Savaş Türkiye'ye döndü ve Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu.

Serdar Savaş’ın kitapları;

Becoming a Lion - Health Care Reform in Kyrgyzstan, 2000

A Methodology for Analyzing Contracting in Health Care, 2000

Health Care Systems in Transition: Turkey, 2002

Tıpta Sessiz Devrim – Koruyucu Genetik, 2014

Genlerin Işığında Kişiye Özel Tıp, 2018

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