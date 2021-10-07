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Serebral Palsi İçin Koştular

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi (AKK) ve SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar Derneği), ‘Dünya Serebral Palsi Günü’  kapsamında  “Ankara Farkındalığa koşuyor” adlı etkinliğe imza attı. 
Serebral Palsi İçin Koştular

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent’te toplumsal farkındalık oluşturan projelere imza atmayı sürdürüyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar Derneği) iş birliği ile Gençlik Parkı’nda ‘6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü’ nedeniyle “Ankara Farkındalığa Koşuyor” adlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte serebral palsili bireyler ve aileleri, gönüllülerle bir araya gelerek oluşturulan parkurda koşu yarışmasına katıldı.

ANKARA FARKINDALIK İÇİN KOŞTU  
    
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş, ASTOP (Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu) Başkanı Veli Sarıtoprak, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) Genel Direktörü Nigar Evgin, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat’ın da katıldığı etkinlikte, Fizyoterapist Selcen Kankul ve Psikolog Tuğba Erbilen Gültekin bir konuşma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, “Bu farkındalığın yayılması için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi istiyorum” derken, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Kent Konseyi’nin farklı renklerden oluşan bir yapısı olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:
“Bu farkındalık için Kent Konseyi’nin bütün bileşenleri adına size şükranlarımı sunuyorum. Kent Konseyi farklı renklerden oluşan bir yapı ve en güzel renk bugün bizi onurlandırdı. Sizler bizim farkındalığımızı geliştirdiniz. Kent Konseyi’ne kattığınız bu duygudan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum.” 

Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak bütün engel gruplarının yaşamlarını kolaylaştırabilme adına ortak akılla hareket ettiklerini belirten Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya ise “Tüm engel gruplarının yaşamlarını kolaylaştırabilme adına çalışan bir gönüllü topluluğuyuz. Bugün de SERÇEV’in farkındalık günü onun için buradayız. Katkı sunan tüm dostlara çok teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Gençlik Parkı’nda oluşturulan parkurda yapılan koşu yarışmasında yarışan serebral palsili bireyler, ödül töreninin ardından ‘Balkan Bandosu’nun mini konserini dinleyerek keyifli bir gün geçirdi.

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