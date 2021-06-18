Şereflikoçhisar Belediyesi elindeki tarlaları satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Şereflikoçhisar’da Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait 7 adet tarlayı ihaleyle satışa çıkardı.
Şereflikoçhisar Belediyesi'ne ait ve ihale ile satılacak olan sözkonusu tarlalar Emek ve Hamzalı mahallelerinde bulunuyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.07.2021
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İhale ile satılacak olan belediye tarlaları şöyle:
Gazeteilksayfa.com
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