  • BIST 1.420
  • Altın 498,861
  • Dolar 8,6660
  • Euro 10,3252
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Şereflikoçhisar Belediyesi elindeki tarlaları satışa çıkardı

Ankara ilçesi Şereflikoçhisar’da Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait 7 adet tarlayı ihaleyle satışa çıkardı. İhale ile satılacak olan belediye tarlaları haberimizde:
Şereflikoçhisar Belediyesi elindeki tarlaları satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Şereflikoçhisar’da Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait 7 adet tarlayı ihaleyle satışa çıkardı. 

Şereflikoçhisar Belediyesi'ne ait ve ihale ile satılacak olan sözkonusu tarlalar Emek ve Hamzalı mahallelerinde bulunuyor. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.07.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN

İhale ile satılacak olan belediye tarlaları şöyle:

sereflikochisar-belediyesine-ait-7-tarla-satiliyor-ihale-ile-satilacak-tarlalarin-listesi.jpg

Gazeteilksayfa.com
 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çelebi Kepirli’de icradan satılık köy evi16 Haziran 2021 Çarşamba 09:34
  • İstanbul Üniversitesi temizlik işçisi alım ilanı yayınlandı15 Haziran 2021 Salı 10:08
  • Emniyet Genel Müdürlüğü delil kabini satın alacak15 Haziran 2021 Salı 09:58
  • Kırıkkale Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği toplanıyor15 Haziran 2021 Salı 09:39
  • TİGEM’den satılık reforme morkaraman koyun14 Haziran 2021 Pazartesi 10:24
  • İller Bankası Manisa Salihli’ye katı atık transfer istasyonu yaptırıyor14 Haziran 2021 Pazartesi 10:15
  • Atatürk Orman Çiftliği 75 bin litre akaryakıt satın alacak12 Haziran 2021 Cumartesi 08:00
  • TCDD 5 adet köprü inşaatı yaptıracak12 Haziran 2021 Cumartesi 07:54
  • Ankara Mamak'ta icradan satılık 3+1 daire: 300 bin TL12 Haziran 2021 Cumartesi 07:46
  • Keçiören Bağlum Karşıyaka’ya mahalle konağı yapılıyor11 Haziran 2021 Cuma 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti