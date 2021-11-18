Şereflikoçhisar İstiklal’de icradan satılık daire

Ankara Şereflikoçhisar’ın İstiklal Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi Şereflikoçhisar İcra Dairesi tarafından yapılacak. Şereflikoçhisar İstiklal’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli 300 bin TL olarak ilan edildi.