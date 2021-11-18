Şereflikoçhisar İstiklal’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Şereflikoçhisar’ın İstiklal Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi Şereflikoçhisar İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile yapılacak.
Şereflikoçhisar İstiklal’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli 300 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 18/01/2022
2. Satış Günü : 18/02/2022
Satış Yeri : Kale Mah. Uğur Işılak Kültür Merkezi Konferans Salonu
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