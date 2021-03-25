Şereflikoçhisar’da Güneştepe Kalesi yapımına başlanıyor

Şereflikoçhisar Belediyesi Güneştepe Kalesi yapımı için düğmeye bastı. Proje kapsamında bir adet seyir kalesi ile kale suru yapımı için ihaleye çıkıldı.
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Şereflikoçhisar’da belediye Fen İşleri Müdürlüğü, bina işleri yaptırmak için ihaleye çıktı.
İhaleye çıkılan iş “Şereflikoçhisar Güneştepe Kale Yapımı” olarak açıklanırken, içeriği “1 Adet Seyir Kalesi ve Örme Taş İstinat Duvarlarından Kale Suru Yapılması İşi” diye ifade edildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.04.2021
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