Şereflikoçhisar’da Güneştepe Kalesi yapımına başlanıyor

Şereflikoçhisar Belediyesi Güneştepe Kalesi yapımı için düğmeye bastı. Proje kapsamında bir adet seyir kalesi ile kale suru yapımı için ihaleye çıkıldı. İhalenin detayları haberimizde: