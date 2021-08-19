Serge Tabekou Manisa FK'da

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'u 4-3 yenerek sezona mutlu başlayan Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu kadrosuna dahil etti.

Son olarak Belçika'nın Royal Mouscron formasıyla top koşturan Kamerunlu futbolcuyla satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Serge Tabekou, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Artık Manisa Futbol Kulübü için sahada en iyi şekilde mücadele vereceğim. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapıp, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.