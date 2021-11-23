Sergen Yalçın açıkladı! 'Yarın oynamayacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak Ajax maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax’la sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, acaba dediğimiz, burada bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, nasıl pozisyon alırız diye aslında çok düşündüğümüz bir gruptu. Ancak oynanan 4 maç sonunda şu anda grupta hedefsiz duruma düştük. Kalan son 2 mücadele bizim, kendimiz, camiamız, ülke puanı, prestij için oynayacağımız 2 müsabaka haline geldi. Kolay değil. En başta söylemiştim kolay değil diye. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklığı o kadar büyük olur. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi zor duruma soktu. Biraz şans faktörü olsaydı 1-2 maç kazanabilirdik. Oynadık ama basit gollerle istediğimiz yerde duramadık. Bu benim şahsi fikrim.

"HEDEFSİZ DURUMDAYIZ"

Hedefsiz durumdayız şu an grupta. 2 maçımız var. Takım olarak iyi durumda değiliz. Hem ligde hem Avrupa'da aldığımız sonuçlar maalesef beklentinin çok altında.

Takım olarak camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun. Zaman zaman kötü gidişat olabiliyor. Bizim amacımız bunun önünü kesmek ve camiayı normal döndürmek, olması gereken yere götürmek. Biz bunun için buradayız. Bu biraz zaman alacak ve bir süreç gerektirecek gibi bu durum.

Oyunculardan sürekli, her sene aynı performansları alamayabiliriz. Oyuncular da sürekli maç yapıyor. Zaman zaman performanslar aşağı düşebilir. Bu çok görülmeyen bir şey değil bu oyunda. Bunun uzun olması bizi zora sokuyor. Süre uzayınca bizi zor duruma sokuyor.

Alanya maçından sonra oyuncularla konuşmadık sadece. 1-1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Biz bu süredir aynı görüntüyü veriyoruz. Görüntünün kötü olması, istediğimiz sonuçları alamamamız bizi psikolojik olarak daha da aşağı çekiyor. Bu her tarafa yansıyor; oyunculara, teknik ekibe, tesis personeline, yönetime. Her tarafa sıçrıyor bu durum. Bizim yapmamız gereken bahane değil çözüm üretmek.

Beşiktaş 100 yılı aşkındır var olan bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını her zaman bilmiştir. Tekrar ayağa kalkmak şu an tüm grubun elinde. Bunu yapabiliriz. Yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Yapmamak için hiçbir sebep yok. Yarınla beraber yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Böyle devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız. Birlikte olup, birlikte hareket edip, taraftarla, yönetimle beraber bu sıkıntıların altından kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"TOPARLANMAMIZ GEREKTİĞİNİZ FARKINDAYIZ"

Futbolda işler iyi gitmediği zaman doğal olarak ayrılıklar maalesef çok net şekilde görülüyor. Oyun içerisinde, belki tartışmalar oluyor. Oyun içi tartışmaların ben çok da olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncular tartışabilir oyun içinde. Bence onda bir problem yok. Çok hararetli olmadıktan ve ikili diyalog olmadıktan sonra olabilir. Sonuçlar ve oyunun farkında herkes; oyuncular da, biz de. Psikoloji düşüyor. Uzun da bir süre oldu. Yaklaşık 2 aydan beri bu sürecin içindeyiz. Toparlanmamız gerektiğinin farkındayız. Daha fazla mücadele, daha fazla güvenmeli, yardım etmeliyiz. Bunlar umarım yarınla beraber yavaş yavaş ön plana çıkar. Böyle devam edemeyiz. Bunun da farkındayız. Bu şekilde gidemeyiz. Hepimizin sorumlulukları var.

Taraftarımıza, camiamıza karşı sorumluluklarımız var. Tekrar ayağa kalkmak için de ihtiyacımız olan şey taraftarımız. Taraftarımız da zor süreçte tüm kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacak, destek verecektir. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar.

"BATSHUAYI OYNAMAYACAK"

İki maç oynayacağız, çarşamba ve cumartesi. İki maçı da düşüneceğiz. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, hedefimiz olmasa da önemli bir maç. En iyisini yapmak istiyoruz. Bazı oyuncuları var kritik durumda olan. Batshuayi'yi oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne sahip değil. Hafta sonu oynatabiliriz ama yarın belki 15-20 dakika oynayabilir. Milli takımdan yorgun dönenler var. Değerlendireceğiz. Cumartesi günkü maç da bizim için çok önemli. İki maçta 4-5 değişik oyuncu olabilir.

"SORUMLUSU BENİM"

Çare tabii ki sorumlu benim. Burada işler iyi gitmiyorsa birinci sorumlusu benim. Teknik direktör benim. Uğraşıyoruz takımı tekrar ayağa kaldırmak, sonuçları almak için. Yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu kısa süreçte, bu hafta özellikle oyuncularımızdan bu duruma tepki verme, geri dönüş bekliyoruz. Bu hafta inşallah geri dönüşümüz olur. Biz herkesi hazırlıyoruz. İyi oyun, iyi mücadele ve sonrasında galibiyet ile işlerin normale dönmesi hepimizi rahatlatır.