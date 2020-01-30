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Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi

Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza törenini takip etmek için stada akın etti.
Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi.

Yıllar sonra siyah-beyazlı kulübe teknik direktör olarak dönen Yalçın, Vodafone Park'ta taraftarının huzurunda 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. 

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

47 yaşındaki teknik adamı yalnız bırakmayan taraftarlar, stadın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Saatler 19.03'e geldiğinde resmi sözleşmeyi imzalayan Yalçın, daha sonra taraftarını selamladı. 

22 BİN TARAFTAR STADA AKIN ETTİ 

Yaklaşık 22 bin taraftar, Sergen Yalçın'ın imza töreni için statta yer aldı ve genç teknik adam için özel pankartlar hazırlandı.

AHMET NUR ÇEBİ: SERGEN HOCA İMZA SÜRECİNDE FEDAKARLIK GÖSTERDİ 

 Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninde önce siyah-beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi söz aldı ve şunları söyledi: 

"Hocamız Sergen Yalçın ile devam edeceğiz. Kendisine imza sürecinde göstermiş olduğu fedakarlık ve tavır için çok teşekkür ediyorum"

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM"

Çebi'den sonra söz alan Sergen Yalçın ise yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Çok heyecanlıyım çok, Beşiktaş taraftarının karşısında olmaktan gurur duyuyorum, mutluyum, onurluyum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, şu anda ellerim titriyor. Başkanımıza ve yönetimimize bize bu şansı vermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

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