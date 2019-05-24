Sergi göz doldurdu

Çankırı Belediyesi’nin “Kadının Eli, Kadının Emeği” yıl sonu sergisi göz doldurdu.

Belediyenin kadın çalışmaları kapsamında Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlediği sergide yaklaşık 30 farklı branştan yüzlerce ürün yer aldı.

Belediye bünyesinde hizmet veren Kadın Eğitim Kültür Merkezleri ile Hanım Lokalleri, bir yıllık emeklerini yıl sonu sergisinde bir araya getirdi. Bini aşkın kursiyerin el emeği göz nuru ürünleri, “Kadının Eli, Kadının Emeği” adı ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılışında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, emeği geçen herkese teşekkür ederek “Üretken ve çalışkan Türk kadınına fırsat verildiğinde birçok başarılı çalışmaya imza attığını görüyoruz.

Dört farklı noktadaki Hanımlar Lokalimizde ve şehrimizin iki ayrı mahallesinde Kadın Eğitim Kültür Merkezlerimizde bilgi ve beceri kurslarına katılan hanımefendilerin el emeği göz nuru ürünlerini gördükçe kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir şeyin olmadığına inancımız daha da artıyor.” dedi.

Başkan Esen, unutulmaya yüz tutmuş branşlar üzerine de çalıştıkları, özellikle yerli ve milli üretimi destekleyecek şekilde çalışmalar sergiledikleri ve evlerindeki atık malzemeleri değerlendirdikleri için kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti. Esen, “Yerel yönetim olarak bundan sonraki süreçte Çankırı’da yaşayan kadınların, daha aktif üretim içinde yer alarak hem aile ekonomilerine hem de Belediyemize artı katkı sağlamaları yönünde çalışmalarımız hız kazanacak. Bu bakış açısı ile Çankırı’da yeni kadın girişimcilerin yeni başarı öykülerine imza atacağımızı ümit ediyorum. Çankırılı kadınlar üreterek güçlenecek.” ifadelerini kullandı.