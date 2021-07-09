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Sergi heyecanı sürüyor

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde yılsonu heyecanı devam ediyor. 
Sergi heyecanı sürüyor

Yılsonu sergisi için kapılarını açan aile merkezlerinde, Mamaklı kadınların yaptığı birbirinden iddialı ürünler vatandaşın beğenisine sunuluyor. Sergi açılışı yapılan Kayaş Aile Merkezi’nde alüminyum rölyeften ahşap boyamaya, dikiş nakıştan iğne oyasına ilmek ilmek sabırla işlenen binlerce ürün stantlarda yerini aldı. Mamaklık kadınların ellerinde hayat bulan ve estetik barındıran ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

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Emek ve duygular birleşiyor

Yılsonu sergilerinde emeğin ve duyguların hünerle birleştiği ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergilerde yer alan ürünler aile merkezlerimizde verilen kursların kalitesini ortaya çıkarıyor. Her biri el emeği göz nuru ile yapılmış yüzlerce ürün sayesinde hanım kardeşlerimiz hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de hobilerini mesleğe dönüştürüyor” dedi. 

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