Sergio Agüero gözyaşları içinde veda etti!

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, gözyaşları içerisinde futbolu bıraktığını açıkladı.

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören Sergio Agüero, yeşil sahalara veda etti. 33 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktığını açıkladı, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Sezon başında Barcelona'ya Manchester City'den transfer olan tecrübeli futbolcu, Alaves maçında göğsünde ağrı hissedince maçtan ayrılmıştı. Daha sonrasında Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören Arjantinli'nin futbola devam edip etmeyeceği bilinmiyordu. Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Agüero, doktorlarının da tavsiyesi üzerine futbola veda ettiğini duyurdu.

Müthiş kariyer! 379 gol, 146 asist

Taraflı tarafsız dünyada golleriyle herkesi etkileyen forvetler arasında yerini alan Agüero, kariyeri boyunca Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları giydi. Yıldız futbolcu kariyeri boyunca 666 maça çıktı ve 379 gol, 146 asistlik performansa imza attı. Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yerini alan Agüero tam 101 kez milli formayı giydi ve 41 gol atarak tarihe geçti.

Tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı."