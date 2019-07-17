Seri imza için İstanbul'a geliyor

Yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirme amacındaki Galatasaray, Fulham'dan Seri'nin kiralanması için anlaşmaya varmak üzere...

Geçen sezon 30 milyon Euro'ya transfer olduğu Fulham'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için yürütülen çalışmalarda sona gelinmiş durumda...

Tuttomercato'da yer alan haberde, oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdüren Milan'ın aradan çekilmesinin ardından Seri'nin Galatasaray'la anlaşma kararı aldığı ve bu hafta içinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi...

Öte yandan sarı kırmızılıların Ever Banega konusundaki ısrarı da sürüyor... Yönetim Fernando'nun İspanyol ekibine satılmasının ardından bu bölgeye iki takviye isteyen Fatih Terim'in direktifi doğrultusunda Arjantinli oyuncunun kadroya katılması için çalışmalarını sürdürüyor...

Son olarak Oliver Torres'i de transfer ederek bu yaz kadrosuna üçüncü merkez orta saha oyuncusunu katan Sevilla'da sözleşmesinin son senesine giren Banega'nın transferi için şartların zorlanması bekleniyor...