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Seri katil için karar günü

Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46) hakim karşısına çıktı.
Seri katil için karar günü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada, Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018’de cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Çayıroğlu’nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı ağır ceza mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Çayıroğlu'nun Samsun'da işlediği öne sürülen 3 cinayetle ilgili de soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3 OLAYDA KARAR GÜNÜ

Cinayetler arasında yer alan Dursun Kurt (70), Hasan Bayram (50), Sabri Güneş (68), oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş’in (59) Senayi (54) ve Ümit Türedi (56) çiftinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Çayıroğlu hakim karşısına çıktı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Çayıroğlu’nun karıştığı 3 olayla ilgili bugün karar verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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