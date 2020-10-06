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Seri katile, 2 cinayetten ağırlaştırılmış müebbet istemi

ORDU ve Samsun’da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46) hakkında Senayi-Ümit Türedi çiftinin öldürülmesine ilişkin açılan davada savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Seri katile, 2 cinayetten ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işletmecisi Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada Ordu ve Samsun'da, 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.

8 CİNAYETTEN 60 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

12 cinayetten Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma, Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapıldı. Halen biri soruşturma aşamasında olan cinayetlerden 8'i ile ilgili hazırlanan dosya, ağır ceza mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek’, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen cinayetlerle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Çayıroğlu'nun Akkuş'taki 8 kurbanından Karaçal Mahallesi'nde yaşayan Senayi-Ümit Türedi çiftinin öldürülmesiyle ilgili davanın bugünkü duruşmasında savcı, mütalaa verdi. Tutuklu sanığın Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, savcı,

Çayıroğlu hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. 

Söz alan sanık Çayıroğlu ise cinayetlerle ilgisinin olmadığını savundu. Duruşma ertelendi.

DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen'in (60) gece yarısı evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili soruşturma halen Terme Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor. 

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulunan Şeker Köseoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın ise cinayette kullanılan suç aletinin kesin tespitinin yapılamaması nedeniyle tamamlanamadı.  

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