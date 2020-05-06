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Serie A'nın yeniden başlama ihtimali güçleniyor

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora, "Serie A'nın güvenli bir şekilde yeniden başlaması için elimden geleni yapacağım." dedi.
Serie A'nın yeniden başlama ihtimali güçleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla profesyonel liglerin durduğu İtalya'da Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) yeniden başlaması için çaba sarf edeceğini söyledi.

Bakan Spadafora, Serie A'nın geleceğine dair RAI 1 kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Ligin başlaması için çalıştıklarını ve bu hafta içinde Bilim Kurulundan İtalya Futbol Federasyonunun (oyuncu ve kulüpler için tıbbi güvenlik) protokolüne dair yanıt geleceğini aktaran Spadafora, "Serie A'nın güvenli bir şekilde yeniden başlaması için elimden geleni yapacağım. Ligin bir ay sonra mı yoksa haziran ortasında mı başlayacağını söyleyemem. Alternatif, Fransa'daki gibi önden kapatmaktı ama bunu kimse istemiyordu. Eğer oynanmazsa itirazlar çığ olur. Umarım gerek kalmaz." diye konuştu.

Ligin yeniden başlamasının, salgının vaka eğrisine bağlı olduğuna dikkati çeken Spadafora, oynanması durumunda ise maçların seyircisiz yapılacağının altını çizdi.

Bakan Spadafora, daha önceki açıklamalarında ligin yeniden başlamasının zor olacağına dair sinyaller vermesine karşın, İtalyan futbol camiasının aksi yöndeki yoğun talepleriyle karşılaşıyordu.

Cristiano Ronaldo Torino'ya döndü 
Serie A'nın yeniden başlama ihtimalinin güçlenmesi, takımları da oyuncuları sağlık kontrolünden geçirme ve bireysel antrenmanlara başlatma konusunda harekete geçirdi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, salgından önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından dün akşam özel uçakla Torino kentine geldi.

Bu arada, Serie A'da Kovid-19 kapan ilk futbolcu olan Juventuslu Daniele Rugani’nin de hastalığı geçen ay tamamen atlattığı ve bugün bireysel idmanlarına başladığı bildirildi.

Serie A'da Bologna ve Sassuolo takımları, sosyal mesafe şartlarına uygun şekilde bugünden itibaren antrenmanlara başlayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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